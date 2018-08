Zamora y Carabobo lucharán por liderato de la Liga Futve

Zamora buscará este sábado montarse en el primer lugar del Torneo Clausura cuando visite en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara, al Carabobo, por la jornada 4 de la Liga Profesional del Fútbol Venezolano (Liga Futve).

Los dirigidos por Alí Cañas saltarán a la cancha con la misión de mantener la regularidad mostrada desde el inicio del certamen, donde han conseguido dos victorias, la última de ellas en la pasada fecha frente a Monagas por pizarra de 1-0. Mientras que en su debut en Copa Venezuela tuvieron un agónico empate a gol por lado frente a Universidad de Los Andes (ULA F.C.).

Por su parte, los granates buscarán se segundo triunfo en el certamen, luego del empate 1-1 frente al Atlético Venezuela y olvidar la caída 1-0 frente a Yaracuyanos F.C por Copa Venezuela. Para ello, los carabobeños se encomendarán al talento de Marlon Fernández y Tommy Tobar, quien deberá asumir la responsabilidad ofensiva ante la ausencia por lesión de Aquiles Ocanto.

A primera hora, Estudiantes de Caracas recibirá la visita del Atlético Venezuela en el duelo que abrirá las acciones de la cuarta jornada y se efectuará en la cancha del complejo Cocodrilos Sports Park en Caracas a las tres de la tarde.

Los académicos intentarán sumar su segundo triunfo del semestre y así pasar la página de la caída 3-1 frente al Atlético por Copa Venezuela. Por lo que en este partido lucharán por obtener su primera victoria en condición de local y la segunda del torneo, tras la conseguida la pasada semana 2-1 frente al Caracas F.C.

En tanto, Atlético querrá conseguir su primer lauro de la campaña para alejarse de los puestos del descenso y sumar completo, luego de haber cosechado apenas dos puntos, de nueve posibles, tras empatar con el Deportivo Lara y Carabobo, y caer por goleada ante el Monagas S.C.

En otro partido se medirán Portuguesa y Deportivo Anzoátegui en el estadio Rafael Calles Pinto de Guanare. En este careo ambas oncenas darán lo mejor de si para conseguir su primera victoria en el torneo y alejarse de los últimos lugares de la tabla.

Para cerrar la jornada sabatina, Monagas y Zulia se enfrentarán en el estadio Monumental de Maturín. Los azulgranas, quienes vienen de caer ante Zamora, batallarán por mantenerse en los primeros lugares. En el caso de los zulianos, los dirigidos por Francesco Stifano fueron vencidos 2-0 por el Deportivo Lara, por lo que buscarán retomar la senda de la victoria.

La clasificación la comanda Deportivo Lara con siete puntos, seguido por Monagas y Deportivo Táchira, ambos con seis unidades.

La jornada 4 de la Liga Futve continuará este domingo con los encuentros que sostendrán Metropolitanos vs Deportivo La Guaira; Caracas vs Aragua; Trujillanos vs Mineros de Guayana; Estudiantes de Mérida vs Academia Puerto Cabello y Deportivo Lara frente a Deportivo Táchira.