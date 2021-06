YVKE Mundial cumple 77 años de la mano con el pueblo

YVKE Mundial, la emisora del Poder Popular, celebra este 16 de junio su aniversario número 77, destacando su compromiso en brindar una información inmediata, veraz y oportuna a todos sus usuarios, como su lema lo resalta, siempre “De la Mano con el Pueblo”.

Creada en el año 1944 con el nombre de Radio Cultura en la frecuencia 1050 AM. El 16 de septiembre de 1970, Radio Cultura pasó a llamarse Radio Mundial en el dial 550 AM. Para el 1º de mayo de 1974 se cambia el nombre Radio Mundial por YVKE, cuyo significado es YV como el Sistema Internacional de Telecomunicaciones y KE identifica al dial 550 AM.

Actualmente pertenece a las emisoras del Estado venezolano, y se ha caracterizado por su estrecha relación con el pueblo venezolano, atendiendo sus llamados, mensajes, denuncias y reconocimientos.YVKE Mundial siempre ha impulsado la comunicación popular

La clave del éxito de esta emisora popular, ha sido la participación comunitaria, manteniendo una interacción directa con los hombres, mujeres, niños y niñas de la patria, abriendo los micrófonos para que su voz sea escuchada más allá de nuestras fronteras.

21 años de YVKE Mundial en Revolución

Siguiendo las políticas comunicacionales del Gobierno Bolivariano, ideado por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la misión fundamental de YVKE Mundial es proporcionar un servicio de entretenimiento y de información con un alto valor humanista.

El periodismo ha sido rescatado por la Revolución Bolivariana de los medios de comunicación fascista y amarillistas que tratan de empañar el proceso revolucionario impulsado por el comandante Chávez y ahora liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en este sentido YVKE Mundial cumple con la responsabilidad de proporcionar información responsable y de calidad al pueblo venezolano.

El compromiso fundamental de la emisora es desarrollar y cumplir con los requerimientos informativos, educativos y culturales que merece el pueblo soberano en una nación libre, independiente y soberana.

Siendo una emisora del pueblo y estando siempre de su mano, YVKE Mundial refuerza lazos para llegar al corazón de cada localidad tomando en cuenta los medios comunitarios, comunicación popular, periodismo ciudadano, digital, entre otros, para tener conocimiento de sus necesidades, logros y de esta forma prestar el apoyo necesario a los ciudadanos, comunidades y Poder Popular organizado, colaborando de esta manera con el vivir bien del pueblo venezolano.

YVKE Mundial, el Poder Popular y las nuevas tecnologías

YVKE Mundial está arraigada a los intereses del pueblo impulsando el Poder Popular mediante herramientas que democratizan la información. Esta emisora ha asumido el reto de las redes sociales: Twitter (@Yvke_Mundial) Instagram, ( Yvke Mundial) Facebook, (Yvke Mundial) los cuales se han convertido en parte del engranaje participativo.