Yulimar Rojas recibió Trofeo Comunidad Iberoamericana

Otro hito histórico escribió Yulimar Rojas este martes al ser condecorada con el Trofeo Comunidad Iberoamericana, galardón que forma parte de los Premios Nacionales del Deporte Español y que es otorgado por los Reyes de España, D. Felipe Vi y Dª. Letizia.

Además de la realeza, estuvieron presentes en el Palacio Real de El Pardo, el Ministro de Cultura y Deporte, D. José Manuel Rodríguez Uribes, y la Secretaria de Estado para el Deporte y Presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano.

"Para mí es un honor estar aquí. Estoy muy agradecida con España por todo el cariño que me dan y por hacerme sentir en casa. Insisto que mis logros son de ustedes, de Venezuela, del mundo. Estoy muy feliz", expresó Yulimar en la recepción previa al acto celebrada en Consejo Superior de Deportes.

Team Pedroso histórico

El Campeón del Mundo, medallista olímpico y entrenador de Rojas, Iván Pedroso escribió su historia en los Premios de España en 1999, hecho que repite hoy Yulimar con 25 años de edad.

"Siempre lo he dicho, Iván es mi inspiración. Él me motiva a ser mejor. Fíjate, cuando yo no tengo ánimos él me conoce tanto que me los da, me empuja a seguir por mis sueños. Hacer esta nueva página en la historia del deporte y del atletismo es un honor", concretó Rojas.

El Trofeo Comunidad Iberoamericana instituido en 1981, premia al deportista iberoamericano que más haya destacado durante el año en sus actuaciones deportivas internacionales, entre ellos destacan: Roberto Carlos da Silva (2002), Lionel Andrés Messi (2007), Cristiano Ronaldo (2011), Radamel Falcao (2012) Diego Pablo Simeone (2013), Nairo Quintana (2014), Jorge Sampaoli (2015) y Keylor Navas (2017).