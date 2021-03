Ya no hay infancia

La niñez es un invento de Rousseau y de Walt Disney. Antes de ellos era una edad en que la gente no estaba completa, era un poco tonta y no podía reproducirse todavía. Tendía a jugar y no rendía en el trabajo —se la ponía a producir desde temprano.

Y para casarse había que esperar la pubertad porque en esa época era normal lo que hoy llamamos embarazo precoz. Y en eso llegaron Rousseau con su Emilio y Disney con sus hadas, que moldearon la niñez como la conocimos hasta la llegada de la televisión y de Internet.