WNBA vestirá camisetas con nombres de fallecidas por racismo

Las jugadoras de la Liga Femenina de Baloncesto estadounidense (WNBA, por sus siglas en Inglés) llevarán en sus camisetas los nombres de mujeres que perdieron la vida en intervenciones policiales o que fueron víctimas mortales de racismo.

La directora ejecutiva de la referida Liga, Terri Jackson, expresó que al comunicarse con Tamika Palmeríla, la madre de Breonna Taylor, una de las mujeres cuyo nombre estará en la camiseta de las jugadoras, "estaba muy honrada de que los jugadores quisieran hacer esto en honor a su hija y a todas las demás mujeres que murieron bajo custodia policial".

La Liga Femenina de Baloncesto compartió su iniciativa por medio de sus redes sociales, "WNBA anuncia una temporada 2020 dedicada a la justicia social con juegos en honor al movimiento Black Lives Matter y la campaña #Sayhername"

La WNBA ha dado a conocer que las basquetbolistas también portaran camisetas de calentamiento con "Say Her Name" en la parte posterior, y que en la parte delantera llevarán la expresión "Black Lives Matter" (Las Vidas negras importan).

Cabe recordar que Black Lives Matter es una frase popularizada a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, en un arresto policial; hecho que reavivó las protestas y movimientos contra el racismo en Estados Unidos (EE.UU.) y en otras partes del mundo, en los últimos meses.

La famosa expresión contra el racismo también estará presente en los espacios de las Academia IMG en Florida, donde se disputará la temporada regular de este año.