El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, señala que esta ley es el primer instrumento desarrollado el Estado venezolano para hacer frente a nivel jurídico, administrativo y económico a las medidas coercitivas unilaterales, llamadas las sanciones, así como a toda la agresión económica contra Venezuela.

“Es un instrumento que va a dotar al Estado de capacidades jurídicas, recursos jurídicos, administrativos, de gestión para operar de manera mas flexible en los mercados internacionales y también para atraer inversión nacional y extranjera a Venezuela, para promover la inversión en sectores, recuperar sectores, recuperar activos, poder obtener fuentes de ingresos adicionales para el país circunvalando el bloqueo, burlando el bloqueo, como dijo el presidente ayer: enfrentándolo de una manera creativa, que permita en el derecho mercantil internacional a Venezuela tener una inversión o una actuación como un inversionista legal pero que no sea objeto de las sanciones, que no pueda ser atacado por las medidas coercitivas unilaterales, por la persecución que existe al nombre de Venezuela, a las propiedades de Venezuela, a los activos de Venezuela”, detalló.

Este proyecto de ley se discute en la Asamblea Nacional Constituyente y lo que propone el presidente Maduro es que se le autorice a tomar acciones especiales en áreas específicas, de manera quirúrgica, previo a estudios económicos. Precisa que no se trata de una habilitación general, que no es una “ley habilitante”.

“Esto es una ley especial para enfrentar los impactos específicos del bloqueo en la economía y en la sociedad venezolana; de tal manera, que no se trata de una habilitación general, ni se podrá hacer todo tipo de cosas, sino aquellas que sirvan para aminorar los impactos del bloqueo y en ese sentido los recursos que se obtengan de allí van a ser precisamente para beneficiar a las víctimas del bloqueo: para los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y del sector privado, los servicios sociales, los servicios públicos, la importación de alimentos y medicinas y la recuperación de infraestructura pública, es decir, es una ley completísima, porque es una ley que permite al Estado poder recuperar parte de sus activos, utilizarlos, protegerlos, u obtener beneficios que van a ser directamente invertidos hacia el pueblo venezolano, hacia el bienestar del pueblo venezolano”.

Antecedentes en otros países

Explica que todos los países que son bloqueados o que son objeto de estas agresiones económicas van desarrollando sus propios instrumentos jurídicos. Refiere ejemplos como el de Irán, que tiene sus propias normas y que ha sufrido agresiones a su economía por 41 años; Cuba, que tiene 60 años de bloqueo y tiene una ley en este sentido; así como países africanos que llevan décadas sancionados sin poder importar y exportar ciertos alimentos o afectando su economía; China, que aunque se trata de una guerra económica, también ha desarrollado sus mecanismos de respuesta; también Turquía. Todos sancionados por los Estados Unidos.

En este sentido dice que Venezuela -reconociendo la vigencia del derecho internacional, el derecho al desarrollo que está siendo vulnerado al bloquear la obtención de recursos, de alimentos, medicinas, repuestos para sus industrias, para la producción agrícola- está entrando en un marco internacional en el área económica.

“Estamos aprovechando las ventajas de un marco internacional en el área económica, mercantil y jurídica, para buscar allí los espacios que nos permitan insertar nuevos negocios, nuevas inversiones, tanto en Venezuela como en el extranjero, para poder superar el bloqueo de manera progresiva, porque esto va a ser en el tiempo; el bloqueo lleva 5 años de ejecución y nosotros necesitamos empezar a recuperar nuestra economía en el mediano y largo plazo”.

Futuro de las sanciones

Señala que la experiencia internacional evidencia que una vez que los Estados Unidos impone sanciones a un país, “eso no se quita con el paso de los años”. Estas medidas se convierten en una política de Estado aprobada de manera bipartidista y se mantienen independientemente de quien gane o gobierne: demócratas o republicanos. Señala que por eso el Presidente Maduro dijo en su discurso que no depende de que Trump sea o no presidente.

“Ya hay tres presidentes que se han alineado con la política de agresión a Venezuela: George Bush, Barack Obama –que inicia formalmente la política de bloqueo y sanciones- y Donald Trump, que lo ha llevado al extremo con seis órdenes ejecutivas, con los ataques a Pdvsa, al petro, al oro, etc.; lo que demuestra es que el imperio norteamericano en su visión de colonizar a los países y en su intento de destruir las economías para después conquistar esos países con una suerte de bombas invisibles -las sanciones son bombas invisibles que se lanzan sobre nuestra población- destruyen nuestros servicios, destruyen nuestra economía y no tienen el costo de una guerra, pero son en la práctica una guerra, una guerra híbrida, como dijo el Presidente”.

Destaca que esto va a ser una lucha de años que requiere de unidad y de lucha. Indica que al ser Venezuela considerada una amenaza inusual y extraordinaria, “solo si Venezuela empieza a actuar en función de los intereses estratégicos para los Estados Unidos podría ser considerada para eliminar el bloqueo (…) Dime tú si Venezuela va a estar algún día defendiendo los interés del imperialismo (…)”.

Comenta que países como Colombia y Brasil avalan la agresión contra Venezuela para que EUA los premie, y que Venezuela no se comportará igual, por eso diseña una ley para defender su sistema democrático y de inclusión.

Impacto de sanciones

Dice que existe una consciencia en todo el país acerca del impacto extendido que tienen estas sanciones y agresiones económicas sobre toda la sociedad y la economía. Detalla que cuando se impide a Venezuela comerciar su petróleo, se asaltan barcos que traen gasolina, se sanciona a los capitanes de los barcos, a las navieras, se castiga a los puertos por donde pasa el petróleo venezolano y se confiscan los activos de Venezuela, como la empresa Citgo y la empresa Monómeros, así como algunos terminales petroleros en el Caribe, se está generando un impacto en toda la población, al negarle a Pdvsa tener los recursos para pagar salarios, para importar alimentos, medicinas, vacunas, para mejorar los servicios públicos, entre otros.

“El Presidente decía que hemos tenido una caída, entre las guerras de precios contra el petróleo más las sanciones, hemos tenido una caída de 99% de los ingresos con respecto al año 2013, eso significa que cuando teníamos 100 euros o 100 dólares en el 2013 o 2014, hoy tenemos menos de 1$; entonces, ¿cómo no va a afectar eso a todos los ciudadanos?”.