WhatsApp establecerá límite de edad para usar los servicios

Los creativos de WhatsApp anunciaron este miércoles que trabajan en una nuevaactualización para establecer un mínimo de 13 años de edad para tener una cuenta en la popular aplicación de mensajería instantánea.

Con esta medida, WhatsApp busca cumplir con algunas exigencia de los Gobiernos que piden a la plataforma regular la entrega de datos personales en adolescentes. En Europa la restricción será más prolongada, con un límite de edad de 16 años.

Además, la actualización busca supervisar a los clientes del servicio de chat para que, en el caso de tener una cuenta y no cumplan los requisitos, ser bloqueados inmediatamente.

