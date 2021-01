Vuelta al Táchira no generará brotes de coronavirus

Un estricto control de seguridad será aplicado en la edición 56 de la Vuelta al Táchira en bicicleta, con el objetivo de evitar contagios por coronavirus entre los integrantes de la caravana multicolor.



Todo el entorno de la vuelta, valga decir, ciclistas, entrenadores, técnicos, mecánicos, directivos y equipos, tendrán su protocolo de bioseguridad para garantizar que no se produzcan casos positivos.



Ante esto, el jefe Médico de la Vuelta al Táchira 2021, Francisco Tascón, afirmó que el giro andino no representa riesgo alguno, ni para los deportistas ni para la población.



De igual manera, resaltó que los espectadores tampoco serán agentes multiplicadores del virus, siempre y cuando cumplan con el distanciamiento social y con el uso del tapabocas.



Para concluir, el galeno indicó que el coronavirus es una enfermedad endémica que no podrá ser erradicada, por lo que hay que adaptarse a la nueva normalidad, acatando las medidas de prevención.