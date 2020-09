Visita de Mike Pompeo a Colombia "coincide" con ensayos militares

Las Fuerzas Aéreas Colombianas (FAC) dieron a conocer este martes que la nación realizará un ejercicio militar conjunto con tropas de Estados Unidos en el área marítima caribeña de Coveñas, departamento de Sucre. El anuncio recibió el rechazo de amplios sectores sociales y se produce en el marco de la próxima visita al país del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El comunicado emitido por las fuerzas militares colombianas señala que el ejercicio operacional tiene el objetivo de "fortalecer procedimientos y estándares en la detección, ubicación y neutralización de actividades ilícitas al servicio del delito trasnacional del narcotráfico". La acción se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre bajo el nombre de “Poseidón”.

Este martes, Estados Unidos anunció que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará a Colombia, Guayana, Brasil y Surinam durante una gira que tendrá lugar los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

"Este viaje resaltará el compromiso de Estados Unidos de defender la democracia, combatir el covid-19, mientras revitalizamos nuestras economías durante la pandemia y fortalecemos la seguridad contra las amenazas regionales", dice un comunicado.

Sobre los ejercicios militares, el entrenamiento permitirá optimizar la interoperabilidad de las FAC y fortalecer procedimientos para la interdicción, intercepción y neutralización de blancos marítimos ilícitos

De igual forma se realizarán maniobras de reabastecimiento en vuelo y búsqueda y rescate en aguas abiertas, bajo estándares internacionales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Al menos 20 legisladores colombianos reaccionaron al anuncio y presentaron una tutela contra el presidente Iván Duque. Los legisladores consideran que el mandatario “vulneró sus derechos a la política en la modalidad del ejercicio del control político”, porque no solicitó al Senado “la autorización para el tránsito de tropas extranjeras”.

El mandatario colombiano autorizó el pasado 27 de agosto la reanudación de otras labores de asesoría y cooperación de una brigada militar de los Estados Unidos en el país.

Visita de Mike Pompeo

Los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Colombia coincidirán con la visita al país suramericano del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

Este martes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en que anunció que Pompeo realizará una gira, entre el 17 y el 20 de septiembre, por países de Suramérica. El recorrido lo llevará a Paramaribo, Surinam; Georgetown, Guyana; Boa Vista, Brasil y Bogotá, Colombia.

El objetivo del viaje, según el Departamento de Estado, es destacar "el compromiso de Estados Unidos de defender la democracia, combatir la Covid-19 mientras revitalizamos nuestras economías tras la pandemia y fortalecer la seguridad contra las amenazas regionales".

En el caso particular de Colombia, el secretario Pompeo pretende reunirse con el presidente Iván Duque. Entre los temas en la agenda del estadounidense se encuentran "la sólida asociación que comparten" Colombia y Estados Unidos, "la gestión de la respuesta" a la Covid-19, "la promoción de la prosperidad mutua" y los asuntos relativos a Venezuela.

Estados Unidos mantiene una política hostil contra el Gobierno venezolano, que incluye bloqueo económico, comercial y financiero; así como el apoyo a acciones de desestabilización y sabotaje dentro del país bolivariano.

Asimismo, el Ejecutivo de Colombia ha servido de punta de lanza en los planes de la Administración Trump contra Venezuela, acogiendo a terroristas y actuando de base para agresiones contra el pueblo venezolano.

Glad to be visiting Suriname, Guyana, Brazil, Colombia and Texas to celebrate and fight for democracy in the Western Hemisphere. Looking forward to strengthening regional partnerships that will benefit the American people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 15, 2020