Virgen de Chiquinquirá Visitó la parroquia Altagracia en Miranda

Entre aplausos y cánticos de alegría con el fervor mariano de una gran cantidad de fieles que se congregaron en el Muelle de la Terminal Lacustre "Cap. de Navío Felipe Baptista" de Los Puertos de Altagracia, para recibir a la Santa Patrona de los Zulianos la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, mejor conocida como "La Chinita".

En presencia del Párroco de la entidad, Hector López y en compañía de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, (CPBEZ), Policía Comunal de Miranda, (Polimiranda), Protección Civil y Administración de Desastres, Cuerpo de Bomberos y los Servidores de María, trasladaron a la réplica de La Chinita a la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia, donde pernoctará 24 horas para que todo aquel devoto a la Santa patrona, pueda reencontrarse espiritualmente.

Héctor López, Párroco de la Parroquia Altagracia, mencionó: "es una alegría tener la réplica de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y que el año pasado no tuvimos la visita por el factor pandemia, tomando siempre en cuenta las medidas de Bioseguridad se realizarán dos misas una a las 11: 00 AM y otra a las 5:00 PM, además también se efectuarán actos marianos, homenajes que le harán algunos gaiteros y para el día de mañana desde las 7: 00 AM iniciamos con la labor comunitaria, Santo Rosario y culminamos con la Santa Misa".