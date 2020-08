El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, aseveró este domingo que Venezuela tiene la cifra de mortalidad por millón de habitantes más baja en el mundo ante la pandemia del nuevo coronavirus Covid- 19.

“En medio de los bloqueos y sanciones y ante la situación de la pandemia de la COVID-19, afortunadamente hemos contado con un Gobierno Nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro, que se preparó para enfrentar los estragos de la enfermedad.

Rodríguez durante una entrevista concedida al programa “Aquí con Ernesto”, conducido por el ministro del Poder Popular para la Cultura y periodista, Ernesto Villegas, transmitida por Venezolana de Televisión, afirmó que Estados Unidos y países aliados al neoliberalismo utilizan campañas sucias para desprestigiar el sistema de salud venezolano.

Señaló que modelo neoliberal, en un plan macabro esperaban que Venezuela sucumbiera ante la COVID-19, "ellos querían que el país sucumbiera a la existencia de este virus y resultó lo contrario, los gobiernos de derecha están enfrentados a dos modelos: el primero al egoísmo, a la atención médica privada, a la selección natural, al modelo neoliberal de que solo sobrevive el más apto y el segundo el modelo de la solidaridad, de la atención pública, 100% de pruebas gratuitas, sin duda que este modelo es mucho más eficiente para enfrentar enfermedades graves como la Covid-19”, explicó.

El también ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información subrayó que si Venezuela hubiese adoptado la conducta mostrada por países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, donde sus presidentes neoliberales no apostaron por la seguridad e integridad de la salud del pueblo, a la fecha el país tendría no menos de 10 mil muertos no menos de 700 mil personas contagiadas por coronavirus.

“Nos preparamos a tiempo por lo que hemos tenido capacidad para atender a todos los pacientes, como Gobierno Nacional buscamos a los pacientes en sus casas, los atendemos a todos, a los asintomáticos, a los que tienen síntomas leves moderados y a los casos graves, es por ello que debemos reconocer también que Venezuela tiene un importante número de pacientes recuperados por COVID-19, y aún con bloqueos hemos contado con los espacios adecuados y aplicado los tratamientos de manera gratuita”, puntualizó.

El ministro informó que en Venezuela se ha logrado por la vía del distanciamiento físico, el uso constante del tapabocas y el diagnóstico precoz los casos que tenemos, sin embargo, instó a la población a no bajar la guardia en las medidas sanitarias "debemos ser cuidadosos y fortalecer los esfuerzos para el cuidado de la salud”, apuntó.

Después de la COVID-19 habrá una nueva manera de relacionamiento entre las personas

“Esta pandemia tiene en vilo a la humanidad entera. Curiosamente cada comienzo de siglo aparece una enfermedad que asedia la forma de vida a la que estamos acostumbrados los humanos. Después se sabrá para bien o para mal las consecuencias de la nueva manera de afrontar la relación entre las personas con la naturaleza y otros aspectos relacionados”, afirmó.