El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó este viernes que en las últimas 24 horas se han reportado 621 nuevos casos positivos de Covid-19 en el país, para elevar así la cifra de contagiados a 38.188.

La información la dio a conocer el jefe de Estado durante una jornada de salud científica, quien detalló que 590 casos son de transmisión comunitaria y 31 importados.

En ese sentido, anunció seis nuevos fallecidos, para elevar a 317 el número de víctimas fatales. Los decesos registrados este viernes se encuentran en: 1 Distrito Capital, 1 en Aragua, 1 en Monagas, 1 en Miranda y 1 en Amazonas.

Asimismo, el mandatario nacional detalló que de los seis fallecidos, dos son del sector salud, por lo que instó a todas las autoridades a elevar la protección y la prevención a todo el sector sanitario.

Igualmente, reiteró su llamado a todos los venezolanos a dirigirse a los centros de salud, en el instante de que se presenten síntomas relacionados con el coronavirus, los cuales deben recibir una atención de calidad.

"He recibido denuncias de un centro de salud en los que medios ven a los pacientes y los mandan a su casa y me ha tocado a mí personalmente gestionar la prueba de PCR, no puede ser", advirtió.

Por último, repudió la campaña mediática promovida por la oposición venezolanas en redes sociales, donde generan zozobra y miedo a la población para dirigirse a los centros de salud, habilitados por el Gobierno Nacional para atender a pacientes positivos con síntomas leves, graves o moderados, así como para los pacientes asintomáticos.

Al respecto, agradeció y destacó la labor realizada por los trabajadores de la salud ante la situación de la pandemia.