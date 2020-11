El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en nombre de la nación lamentó la partida física del ex presidente de Ghana, Jerry John Rawlings.

Las condolencias las hizo llegar el canciller venezolano a través de su cuenta oficial en la red social Twitter: @jaarreaza, donde indicó que fue un gran líder de la Madre África y amigo incondicional de la Revolución Bolivariana.

"Venezuela lamenta el fallecimiento del ex presidente de Ghana, Jerry John Rawlings. Gran líder de la Madre África y amigo incondicional de la Revolución Bolivariana. Lo recordamos con afecto. Paz a su alma”, escribió.

#Venezuela mourns the passing of former President of Ghana, Jerry John Rawlings, great leader of Mother Africa and unconditional friend of the Bolivarian Revolution. We remember him with affection.

Peace to his soul. pic.twitter.com/7AxPP12UrF

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 13, 2020