El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que evaluará seriamente la adquisición de misiles a Irán para reforzar la defensa integral de la nación.

En tal sentido, señaló que resultó "una buena idea" las recientes acusaciones del mandatario colombiano Iván Duque de que Venezuela estaría comprando misiles de corto, mediano y largo alcance a Irán.

"Salió Iván Duque denunciando dizque compramos unos misiles en Irán. ¡Esta idea no está mala! ¡No se me había ocurrido! Venezuela no tiene prohibición de comprar armamento para su defensa. Si Irán tiene posibilidades de vendernos y nosotros de comprar, lo haremos. Es una muy buena idea Iván Duque, lo vamos hacer", reiteró.

El Mandatario Nacional recordó que desde hace muchos años nuestro país ha adquirido sistemas misilísticos a Rusia, "no para agredir a nadie, sino para defendernos de la agresión imperialista".

Además, apoyó la respuesta del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, al mandatario neogranadino, al afirmar que esas declaraciones pretenden desviar la atención del desastre interno hacia el país.

"Iván Duque tiene a Colombia destruida con masacres a dirigentes, líderes sociales y la situación de la pandemia, es un caos, un desastre, la miseria y el desempleo, pero como buen testaferro de Álvaro Uribe, sale a atacar a Venezuela, para cambiar el foco de atención", advirtió el Presidente Maduro.