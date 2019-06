El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó este martes que Venezuela está a la vanguardia de los pueblos del mundo y no será derrotada nunca por imperio alguno.

Durante un acto en conmemoración del Bicentenario del paso del Libertador por el Río Arauca, desde el estado Apure, Cabello precisó que lo que está ocurriendo en Venezuela es una lección para para todas las regiones, ya que ante las constantes amenazas y sanciones impulsadas por el Gobierno de Donald Trump, el pueblo venezolano sigue en pie de lucha, defendiendo el legado de Bolívar y Chávez.

Asimismo, enfatizó que el Gobierno Bolivariano no se quedará de brazos cruzados ante los traidores de la patria que llaman a una invasión militar, por lo que pidió estar preparados para la defensa de la nación.

“Ellos llaman a una invasión, los militares no van a entrar diciendo nice to meet you, no. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no queremos guerra, queremos la paz, pero tenemos que estar preparados para defendernos”, expresó Diosdado.

Por último, el Presidente de la ANC, resaltó que así como las oligarquías no pudieron vencer hace 200 años en Apure no podrán jamás, y la a banderas de Bolívar y Chávez seguirán ondeándose ante el mundo.