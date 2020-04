Venezuela es el único país que anuncia un incremento salarial en medio de una pandemia

El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Francisco Torrealba, destacó este martes que Venezuela es el único país que ha anunciado un incremento salarial en medio de la pandemia del coronavirus, pues a nivel mundial hay una tendencia de despedir a los trabajadores, quedando en la calle sin ningún tipo de protección.

Durante un contacto telefónico con el canal del Estado, señaló que “ningún trabajador de la administración pública, percibe el salario mínimo establecido, resulta que donde hay convenciones colectivas existen las llamadas tablas o tabuladores salariales, lo que significa que el salario mínimo es una referencia de arranque para establecer los distintos niveles de sueldo dentro de la administración pública y sector privado”.

“Nadie puede estar por debajo del mínimo pero cualquiera que tenga un patrono que valore su formación, el trabajo que realiza en la entidad, información y capacidad, puede recibir un salario encima del establecido”, señaló.

Torrealba llamó a no caer en las manipulaciones de los que pretenden establecer unas referencias que no son reales, “en las redes sociales circula una tabla con una referencia del año 2016 diciendo que el salario mínimo ha quedado por los precios que se acordaron, cuando aún no se terminan de definir”.

Finalmente Torrealba, manifestó que ninguna de las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro pueden estar desprendidas ni de la guerra económica que azota al país de hace varios años, ni de la reciente pandemia que afecta a todo el mundo.