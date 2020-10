El representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, participó este jueves en la reunión de la Sexta Comisión de la Asamblea General sobre el tema 124 de la Agenda, intitulado “Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional”.

En este contexto, el jefe de la delegación venezolana denunció los actos terroristas financiados, planificados y ejecutados desde los territorios estadounidense y colombiano para perturbar la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.

“Hoy denunciamos a la principal amenaza contra la paz y la seguridad de nuestro país: el Gobierno de los Estados Unidos de América. Y, por otra parte, denunciamos al país que durante los últimos dos años ha brindado apoyo y facilitado su territorio para la organización, el entrenamiento y la protección de terroristas y mercenarios que pretenden sembrar nuestro país con caos y violencia: el Gobierno de Colombia”, sentenció el diplomático venezolano.

El embajador Moncada llamó a los países miembros de la ONU a que implementen de forma efectiva las normas internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, especialmente la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, que exige a los Estados juzgar o extraditar a las personas involucradas en actos de terrorismo, así como el deber de abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo para la comisión de actos terroristas y denegar la utilización de su territorio para financiar, planificar, facilitar o cometer actos de esa naturaleza.

“El terrorismo es uno solo y se debe prevenir, combatir y eliminar sin dobles raseros. No hay terroristas buenos y terroristas malos. El terrorismo no admite justificación de ningún tipo y mucho menos por motivaciones políticas o por ambiciones de dominación colonial de gobiernos que violan sus obligaciones internacionales. Esta lucha común no puede ni deber ser instrumentalizada con fines políticos. Así, el uso del terrorismo y la violencia para promover el derrocamiento de gobiernos legítimos es claramente intolerable”, afirmó el embajador Moncada.

El representante venezolano recordó que, a pesar de los esfuerzos por silenciar la gravedad de los hechos para desinformar a la opinión pública internacional, Venezuela ha sido víctima del terrorismo internacional en los últimos años y destacó los siguientes hechos:

La aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegalmente por el Gobierno estadounidense contra el pueblo venezolano.

El atentado frustrado de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2018 y 2020.

Los ataques contra la infraestructura vital del país, incluido el Sistema Eléctrico Nacional.

Los ataques contra las instalaciones del Consejo Nacional Electoral venezolano para evitar que el pueblo ejerza su derecho al voto en las próximas elecciones del 6 de diciembre.

La incursión de grupos armados terroristas y mercenarios con el objetivo declarado de ejecutar asesinatos selectivos contra altos funcionarios del Gobierno Bolivariano, incluido el asesinato del presidente Nicolás Maduro, para imponer un régimen de saqueo colonial.

Venezuela condena actos terroristas

Durante la reunión de la Sexta Comisión de la Asamblea General, el embajador Samuel Moncada condenó el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a la vez que transmitió la solidaridad de Venezuela con todas las víctimas de este flagelo alrededor del mundo.

En este sentido, el representante de la delegación nacional señaló que los actos terroristas son actos criminales que contribuyen a generar terror, desestabilizar gobiernos legítimos, quebrantar el orden constitucional e impactar el desarrollo económico y social de los pueblos, a través de la deliberada destrucción de la infraestructura e instituciones.

“Desde Venezuela, destacamos la necesidad de contar con una decidida cooperación internacional entre todos los Estados, a fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y para tener éxito en nuestros esfuerzos contra el financiamiento de este flagelo y contra las narrativas e ideologías que le alimentan, incluyendo el discurso del odio, la intolerancia y el hoy creciente extremismo violento motivado por ideologías supremacistas que explotan las divisiones y los problemas propios de cada nación para incitar la comisión de ataques terroristas”, finalizó el diplomático.