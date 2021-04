En Venezuela, más del 60 % de las personas ocupadas en la investigación científica son mujeres. Este importante número refleja el gran esfuerzo que realiza el Gobierno Bolivariano para abrir mayores espacios de participación a la población femenina en todos los sectores de la sociedad.

Durante el tercer Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (Cilac) 2021, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, aseguró que Venezuela ha desarrollado políticas públicas efectivas para fomentar la inclusión de la mujer en todos los procesos de construcción y divulgación del conocimiento.

«En Venezuela, tenemos experiencias que promueven la participación de la mujer en los hechos técnicos y científicos y despatriarcalización. No podemos despatriarcalizar la ciencia, si no hay descolonización del conocimiento. Si no hay visión soberana, situada, materna y de respeto de la cosmovisión de cada pueblo. Que el 60 % de la comunidad científica venezolana sean mujeres es un ejemplo para esta lucha”, comentó.

En su intervención, la titular de la cartera científica venezolana enumeró los diversos programas nacionales que se han ejecutado en la nación bolivariana para incluir a las niñas, jóvenes, adolescentes y adultas en el conocimiento científico con el fin de mejorar los procesos productivos y encontrar soluciones a las necesidades reales de la población.

“Contamos con el programa Semilleros Científicos en donde divulgamos el conocimiento científico desde la edad preescolar y primaria. Los niños y las niñas conocen los procesos de investigación científica y el equipamiento tecnológico. En ese ecosistema, la ciencia se convierte en un elemento lúdico, de diversión, entretenimiento y contribuye a interpretar la realidad», manifestó.

Asimismo, explicó que el Plan Nacional de Innovación Tecnológica (PNIT) es una convocatoria nacional para los diferentes actores de la sociedad que serán acompañados por los centros de investigación del país, con la finalidad de que cada descubrimiento, cada desarrollo tecnológico y proyecto de investigación se divulguen y se promocionen en los medios de comunicación para socializar efectivamente el conocimiento.

«También tenemos la experiencia de la Alianza Científico-Campesina. Allí las investigadoras acompañan al movimiento campesino nacional en el rescate de las semillas soberanas, y en experiencias de biotecnología, en donde las jóvenes campesinas además son formadas por el Ministerio de Ciencia en un intercambio de saberes populares y tecnología», expresó.

Salud pública y producción agroalimentaria

Ante la Cilac, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, indicó que las campañas de divulgación cientifica han permitido atender a diferentes sectores del país, pero sobre todo han permitido atender necesidades tan importantes como la producción de alimentos, promover la salud pública y la prevención de contagio con SARS-CoV-2.

«Tenemos toda una organización de visitas casa por casa que atiende el diagnóstico de COVID-19 de las comunidades y del grupo familiar y eso se proyecta en los medios de comunicación públicos y privados, redes sociales. Tenemos todo un andamiaje, el Sistema Bolivariano de Comunicación del Estado y las empresas privadas de comunicación nos han permitido divulgar el conocimiento científico, socializarlo y llevarlo a la forma más sencilla de entendimiento para el pueblo, con excelentes resultados», enfatizó.

Subrayó la ministra que la pandemia ha afectado el sistema público de salud de Venezuela así como los medios y los procesos de producción de alimentos por lo que las experiencias del PNIT y de la Alianza Científico-Campesina han servido para acompañar a los actores de ciencia en las experiencias productivas de alimentos para garantizar inocuidad, uso adecuado del recurso hídrico así como el rescate de las semillas de la gran diversidad que tiene Venezuela.

«Definitivamente, las herramientas de divulgación y socialización del conocimiento son efectivas, sobre todo para masificar la participación de la mujer en la ciencia y en la generación del conocimiento, para descolonizar las formas y los procesos de producción, y también para acompañar a la industria productiva nacional y al sistema de salud pública bolivariano», puntualizó la vocera criolla en el tercer Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe.