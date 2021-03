Venezolano Tucupita Marcano se ganó un lugar en el roster de San Diego

Tucupita Marcano es el nuevo grandeliga venezolano, una condición que hará oficial el próximo 1° de abril, luego que asegurara un lugar en el roster de 26 de los Padres de San Diego, de acuerdo con varios reportes periodísticos, entre ellos uno de A. J. Cassavell de MLB.com.

Marcano, de 21 años de edad y el sexto mejor prospecto de los religiosos, apenas fue protegido en el roster de 40 durante el receso de temporada anterior y llegó a los entrenamientos de primavera para seguir sumando experiencia luego de ser incluido en el grupo de reservas de 60 jugadores, durante la campaña acortada de 2020.

Pero desde el inicio de la Liga del Cactus no paró de batear, mientras que demostró seguridad y versatilidad con el guante, por lo que fue agregado a la nómina como utility junto con el surcoreano Ha-Seong Kim y el dominicano Jorge Mateo, que era el favorito para desempeñar esas funciones.

La inclusión de Marcano significa que el jardinero Brian O’Grady comenzará la campaña en el campamento alterno de los Padres en Peoria, de acuerdo con el informe de MLB.com. Además, Trent Grisham y Austin Nola no pudieron estar saludables para hacer el equipo, lo que también despejó el camino del recluta criollo.

Marcano se había desempeñado en segunda, campocorto y la antesala durante 2019 en el Fort Wayne (Clase A baja), pero en la primavera ha aparecido en todas las posiciones, excepto en la receptoría y la primera base. Algo que impresionó de manera favorable al manager Jayce Tingler.

San Diego comenzó a tomar muy en serio lo que estaba haciendo el novato y comenzó a darle turnos contra lanzadores difíciles y no bajó el ritmo. Terminó la primavera con una sorprendente línea ofensiva de .405/.479/.619, solo que por no tener los turnos oficiales no optó a los lideratos de promedios en la pretemporada. Aunque terminó segundo en hits (17), extrabases (6) y almohadillas alcanzadas (26), entre los peloteros de los Padres.

El año pasado, Edward Olivares –que eventualmente fue cambiado a los Reales de Kansas City- también logró convencer a los Padres para ser incluido en el roster inaugural, pero el jardinero contaba con más experiencia y recorrido en Ligas Menores, que Marcano, un joven que comenzó a jugar como profesional apenas en 2017.