Vea el "encuentro" entre José Altuve y Trump en la Casa Blanca

Este lunes los Astros de Houston, vigentes campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), realizaron una visita oficial a la Casa Blanca, encuentro que estuvo marcado por la tensión entre el venezolano José Altuve y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de mantener una postura seria, el segunda base venezolano decidió asistir al evento, algo que sus compañeros de equipo puertorriqueños, Carlos Correa y Carlos Beltrán, no hicieron.

"En el vestuario nunca se habló de la posibilidad de no acudir a la recepción, que es un honor, pero cada jugador es libre de hacer lo que quiera", apuntó en declaraciones a los medios Josh Reddick, que fue el jugador encargado de dar a Trump una camiseta de los Astros con el número 17.

El otro ausente, Beltrán, reconoció su malestar con el gobierno federal por cómo han manejado hasta el momento la recuperación de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María el pasado mes de septiembre. "No hay duda de que estoy decepcionado y no soy el único", indicó en febrero Beltrán, al anunciar que no iba a acudir a la Casa Blanca en motivo de protesta.

Desde la llegada de Trump al poder, las tradicionales visitas de los campeones nacionales a la Casa Blanca han pasado a ser una cuestión controvertida. Los Golden State Warriors, últimos campeones de la NBA, decidieron dar plantón al Presidente estadounidense y declinaron su invitación el pasado mes de septiembre por tener malestar con determinadas políticas de Trump.

Por otro lado, varios jugadores de los Eagles de Filadelfia, recientes campeones de la liga de fútbol americano (NFL), ya han anunciado que no acudirán a la recepción presidencial por desavenencias con Trump.