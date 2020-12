Vea el curioso regalo de Messi a porteros receptores de sus goles

La empresa Budweiser decidió obsequiar una cerveza personalizada a todos los guardametas que recibieron goles de Lionel Messi durante su carrera.

Cada arquero recibirá un número de botellas equivalente a la cantidad de tantos que recibió del jugador argentino. En total se trata de 160 porteros, entre los cuales se repartirán 644 cervezas.

Con ese número de goles, Messi se convirtió en el jugador que más tantos hizo en un mismo equipo, superando al brasileño Pelé.

Las botellas contienen en la etiqueta la figura del astro argentino celebrando un gol, pero cada una llevará un número distinto del 1 al 644, representando cada gol en el camino del 10 del FC Barcelona hacia su récord sin parangón.

Entre los arqueros doblegados por Messi se destaca el brasileño Diego Alves, quien recibirá 21 cervezas, al igual que la leyenda del Real Madrid Iker Casillas, que obtendrá 17 botellas, precisa El Observador.

"In this game, no goal is easy"

Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.

Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8

— Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020