Víctor Morles realza al joropo con diversas sonoridades

El músico, pianista, compositor arreglista y productor, Víctor Morles, realza al joropo a través de la fusión con sonoridades electrónicas, ritmos afrovenezolanos, música académica y rock.

Así lo evidenció durante su participación en Sesiones Cendis, regalo cultural para el pueblo de Venezuela que ofreció el Centro Nacional del Disco y en sus producciones Joropos (2015), disco de experimentación donde fusiona jazz, reggae con joropo tuyero; en 2011 con Natural, otra producción donde lo acompañaron Rafael Pino y Abelardo Bolaño.

En dicha obra se paseó por otros géneros como los cantos Warao, el calipso, el merengue caraqueño, los golpes de tambor, el joropo, y la gaita de tambora, una producción que se encuentra en el catálogo del Cendis, reseñó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

El maestro Víctor Morles no dejó de manifestar su gratitud ante la iniciativa de Sesiones Cendis, para dar a conocer no solo en Venezuela, sino en el mundo, a través de internet, el potencial artístico que existe dentro de las diversas manifestaciones musicales.

– ¿En qué consiste su trabajo como músico, compositor y conocedor de los géneros musicales del país?, ¿Bajo qué contexto se ubica su producción en estos tiempos de pandemia?

– Fui convocado por el Cendis y grabamos en la sala de ensayo de la Banda Marcial Caracas, con Oswaldo Rodríguez en la producción sonora de la institución, para darle un regalo al pueblo en esto tiempos de pandemia. He hecho un trabajo de investigación y adaptación, de fusión del joropo tuyero que es una música hermosa, bien compleja y además es escondida, no todo el mundo la conoce. Y de quienes la conocen, no la conocen en profundidad, no cualquier músico venezolano la interpreta porque es una música muy metida en sus orígenes. Quien la interpreta es porque tiene una relación desde nacimiento con ella, porque nació en la zona dónde se hace, porque viene de familia su interpretación. Hago mis interpretaciones basadas en el trabajo de investigación de esa música y procuro que tenga una ventana a través de esos canales que existen en las redes. He hecho un trabajo audiovisual que aporta para que se conozca esta música. En MomoyTv donde se han realizado varios videos para difundir las raíces y el trabajo de investigación y mis interpretaciones de la misma. Por tanto, esa exposición en las redes es importante para abrirle ventanas a quienes no tienen acceso para difundir lo que se hace culturalmente en nuestro país, con este granito de arena.

– ¿Cuál es el propósito y la razón de dicho proyecto y en qué consiste su participación?

– He participado en producciones del Cendis que me ha tomado en cuenta para muchas cosas y mi participación proviene de una alianza porque hemos andado el mismo camino en cuanto a la visión de la proyección de nuestra identidad nacional a través de la música venezolana como valor cultural. El participar en Sesiones Cendis no solo contribuye a un propósito de proyección de nuestros valores culturales, sino de nuestra solidaridad como pueblo que resiste y se abraza ante esta contingencia a través de sus expresiones culturales.

– Dentro de la estrategia comunicacional del Cendis se incorpora la proyección de referentes jóvenes que producen e interpretan la música venezolana en sus distintos géneros con el fin de aportar en la difusión de los valores musicales que forman parte de nuestra identidad cultural, la cual debe ser motivo de orgullo para el venezolano común. En ese sentido, ¿cómo se siente y qué piensa Víctor Morles al exponer su proyecto musical bajo esa premisa?

– Las sesiones Cendis son un aporte para el disfrute de nuestro pueblo, para su entretenimiento. Pero a partir de la experiencia con Cendis, el acontecer cultural viene marcando en crear identidad y que nuestro ámbito cultural se mantenga, que no se olvide, que crezca en valor, en apreciación, en difusión porque nuestra música tiene el valor intrínseco de su propia raíz, ejemplo: el joropo tuyero no lo vas a conseguir en ninguna parte del mundo, ya que solo lo disfrutarás en una localidad específica del país, del mundo. Es algo único y original de nuestro país que no se ejecuta en ningún otro país, como el joropo pata e´perro, el joropo yabajero. Hoy en día nuestros músicos se han dispersado por el mundo pero nuestro joropo tuyero muy raro se ejecuta en el exterior, lo que nos hace únicos. El que tengamos algo más, como muchos de nuestros géneros musicales venezolanos, nos hace únicos lo cual es particular de nuestra identidad como nación. El ser diferente nos distingue y da potencial identificador y el hacer esa música, solo de hacerla y promoverla es una acción de “resistencia”.

– ¿Cuáles piezas incluye en esta muestra, qué género o fusión pertenecen y qué mensaje y/o sentimientos pueden despertar o hacer sentir al público en el contexto de ser un regalo cultural que le hace a todos en esta contingencia mundial?

– Nunca había tocado con un amigo que invité, Juan Carlos Segovia, de Guatire para que me acompañara en la percusión. Los temas salieron peyorativamente improvisados donde le buscamos algo, bien libre, nuevo, justo como saliera y el tema de merengue caraqueño, Con la Nube en el pabilo, el cual interpretamos más rápido en una onda más “loose”. Hicimos Apure en un Viaje, tema del joropo llanero con el arreglo particular con un solo de percusión de Juan Carlos. Hicimos La Resbalosa, un clásico del joropo tuyero con un arreglo que recientemente completé, tocamos un golpe tuyero, un pasaje tuyero que en realidad lo llamamos una revuelta tuyera, un encadenamiento de partes musicales que se hacen en el joropo tuyero, Llama de Guayaso, la parte de La revuelta hasta la Marisela que es la parte más grandiosa, explosiva del joropo tuyero. Muchas de estas composiciones de Máximo Bogado que grabó con Mario Díaz y letra del mismo. Nativo del Campo soy con letra de Mario Díaz y música de Máximo Bogado

– ¿Cuál es su mensaje para el público que va a disfrutar de este regalo cultural en tiempo de pandemia?

– Espero que lo disfruten y que les abra la curiosidad para indagar no solo en el joropo tuyero, sino en la rica y vasta cantidad de géneros musicales propios de nuestro país para hacernos más orgullosos de nuestras raíces culturales.

En esta primera temporada de estreno de “Sesiones Cendis” compuesta por seis programas, el pueblo venezolano podrá disfrutar de encuentros en vivo con los diversos géneros musicales como reggae, música afrovenezolana, pop, canción necesaria, música venezolana de la mano de cultores y artistas: Funes Música, Tradiciones de Venezuela, Luisana Pérez y Javier Marín, Angel Alí Cortesía, Víctor Morles y José Garcés. Todos los detalles de estos videos se podrán disfrutar en las redes sociales del Cendis @cendismusica y el canal de Youtube Sesiones Cendis.