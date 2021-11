Unidad y organización son claves para la victoria perfecta el 21N

El candidato del Gran Polo Patriótico a la Gobernación del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró este viernes que la unidad y la organización de las bases son la clave fundamental para garantizar la victoria en la contienda electoral el próximo domingo 21 de noviembre.

“En Miranda hay 30 mil calles y en todas tenemos nuestros jefes y jefas de Calle, cada uno tienen su equipo de movilizadores, mínimo de 4 personas por calle, y cada movilizador tiene organizado su 1 por 10, esta organización es la que nos va a dar la gran victoria”, dijo durante un recorrido en la comunidad El Winche, Filas de Mariche, municipio Sucre.

Rodríguez explicó que en Miranda se construyó, junto a las comunidades, un plan de trabajo donde la prioridad es garantizar los servicios públicos, en especial el suministro de agua a todas las familias.

“Hace cuatro años me dijeron que el problema era la seguridad y ahora la comunidad me dice que es el agua, vamos trabajar unidos para mejorar la calidad de vida con el pueblo mirandino, lo vamos a hacer con la gente, con las jefas de Calle, con las UBCh, con las comunidades que son los que me ayudaron estos cuatro años a mejorar la seguridad y vacunar a la población”, detalló.

Por último, el candidato invitó a la comunidad a votar por la paz, por la democracia y la prosperidad en los comicios del 21 de noviembre.