“No destrocemos las esperanzas del pueblo, está claro que Estados Unidos no levantará las sanciones, pero cuando estemos en la Asamblea, defendamos nuestra soberanía, es un momento histórico y por eso debe ganarse con una amplia mayoría”, agregó Cabello.

Por su parte, la jefa de Estrategia Electoral del GPPSB, Cilia Flores, afirmó que este proceso de formación que arranca este jueves es necesario. “Es el momento de estudiar, formarse y prepararse con argumentos y conocimientos para ir al rescate del Parlamento”.

Flores manifestó que a diferencia de lo que hecho la Revolución cuando dirigió el Parlamento, la derecha en estos cinco años no ha hecho “absolutamente nada”, dijo.

“El Poder Legislativo, como Poder del Estado establecido en la Constitución, fue destruido no existe lo llevaron a la nada, al subsuelo, no existen Parlamento, no hicieron leyes, no legislaron. No cumplieron con ninguna de las competencias que establece la Constitución”, sostuvo.

En este orden de ideas, resalto que la AN adecoburguesa se puso de espaldas al pueblo, y se opuso a la soberanía e independencia de Venezuela. “Conspiraron e hicieron que desde el exterior nos agredieran. Ahora al pueblo le toca sentenciar con su voto”.

De acuerdo con el perfil

La Jefa de Estrategia del GPPSB indicó que la AN está constituida por 15 comisiones, y que los diputados y diputadas serán ubicados en cada una de estas de acuerdo a su perfil.

“Vamos a prepararnos y a estudiar para llevar nuestro mensaje con certeza”, apuntó

En esta clase inaugural participaron, vía videoconferencia, los 554 candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, la mitad mujeres, la mitad hombres. El 90 % son nuevos, sangre fresca, líderes y lideresas que van a la AN con su experiencia.