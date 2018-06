UNES inicia proceso de captación para Curso de Custodio Penitenciario

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), apertura el proceso de captación para el Curso de Custodio Penitenciario III-2018, a efectuarse por inscripción directa en los Centro de Formación de esta casa de estudios, a escala nacional.

Los interesados deberán inscribirse personalmente entre el 01 y el 20 de junio de 2018, en el Curso para Custodio Penitenciario, que tendrá una duración de tres meses y medio, para optar por una salida laboral intermedia, completado el curso y luego, continuar el desarrollo educativo que corresponde.

Reiteramos que los interesados deberán acudir a las academias de Servicio Penitenciario en los respectivos Cefo UNES, en sus estados, y entregar allí los recaudos; síntesis curricular, dos fotos tipo carnet, fotocopia de la cédula de identidad, título de bachiller, fondo negro del título de bachiller, copia de las notas certificadas de bachillerato, carta de buena conducta, inscripción en el servicio militar, inscripción en el Consejo Nacional Electoral, edad comprendidas entre 20 y 34 años, estatura mínima de 1.60m los masculinos y 1.50m las femeninas.

Para formar parte del proceso se debe cumplir con un conjunto de requisitos, tales como; no poseer tatuajes visibles, no poseer perforaciones con fines estéticos, no registrar antecedentes penales ni registros policiales, no haber sido destituido de algún organismo de seguridad ciudadana, no haber sido destituido, removido o rescindido su contrato de la Dirección Nacional de Servicio Penitenciarios, no haber sido egresado del ministerio de Servicio Penitenciario.

Asimismo, se debe efectuar un protocolo de ingreso, que requiere de pruebas psicológica, médica, física, panel evaluador, para culminar con una visita socio comunitaria.

El paquete de egreso y oferta laboral comprende un sueldo básico aproximado de Bss 20 mil, más bono de alimentación de Bss 6 mil 500 .