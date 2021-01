Este 14 de enero inició el proceso de captación del Curso Especial de Formación para el ingreso al Servicio Policial en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).

Dicho proceso se efectúa con el objetivo de desarrollar competencias técnico-especializadas como parte del modelo policial venezolano que permita la formación del funcionario para la protección, cumplimiento y garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos, y siguiendo los lineamientos del ejecutivo nacional de incrementar la cantidad de funcionarios en los cuerpos policiales.

De acuerdo con nota de prensa de la Unes, este curso tiene una duración de cuatro meses y está dirigido a exfuncionarios provenientes de los organismos de Seguridad Ciudadana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Custodios Penitenciarios y Seguridad de la Nación, que aspiran ingresar al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Policías estadales y municipales.

En el estado Anzoátegui el proceso arrancó con una reunión presidida por el director de la Unes, comisario general José Luis Ydrogo, en el que los directores de los organismos de seguridad se comprometieron a participar y cumplir con los acuerdos establecidos por el ente rector para la captación de aspirantes.

Requisitos y entrega de recaudos

Para participar en el curso, los exfuncionarios deben tener edad comprendida entre 18 y 40 años, no poseer registro policial, no tener tatuajes o perforaciones en partes visibles del cuerpo, no poseer antecedentes penales o estar sujeto a interdicción civil o penal, aprobar las evaluaciones psicológicas, médicas, destreza, física, la entrevista final, entre otros.

Para conocer el procedimiento de entrega de recaudos puede acudir a la sede de la Unes ubicada en el complejo polideportivo Simón Bolívar de Barcelona, durante la semana flexible y tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. También el Alma Mater de la seguridad dispone de las redes sociales en Twitter @unesanzoategui, Instagram @Unesoficial y en Facebook Unes Cefo Anzoátegui para ampliar la información del curso.