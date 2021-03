Un plan para recuperar El Esequibo

En lo referente a las relaciones internacionales, es obvio que Estados Unidos y Gran Bretaña mueven y moverán todos sus mecanismos en los organismos internacionales para lograr decisiones desfavorables a nuestro país. Ello no impide que existan irreconciliables diferencias entre ambas potencias en relación a la nacionalidad de las empresas llamadas a explotar las riquezas del Esequibo y, dado el caso, entrar a saco en las de Venezuela. De nuestra fuerza y coherencia internas depende nuestra supervivencia. Debemos intensificar relaciones con los No Alineados, Unasur, la Celac.

En el plano estratégico, las fuerzas armadas de la República Cooperativa de Guyana son muy modestas. Pero la entrega por su gobierno de concesiones de recursos naturales a potencias hegemónicas, y la enemistad de estas últimas hacia Venezuela hace muy peligrosa nuestra frontera con la Zona en Reclamación. La República Cooperativa ha autorizado supuestos ejercicios militares conjuntos con fuerzas de otros países sin más finalidad que la de hacer notar la presencia de éstas. La firma en enero de 2021 de un Acuerdo Marítimo con Estados Unidos conocido como “Shiprider” por el Secretario del Departamento de Estado de dicho país Mike Pompeo tiene como excusa perseguir el narcotráfico, y por finalidad real permitir la presencia en el espacio marítimo, territorial y aéreo de Guyana y de la Zona en Reclamación de unidades militares estadounidenses. De ser posible, urge mantener vigilancia satelital y con drones sobre nuestra zona fronteriza y su mar territorial. Su defensa ha de ser ejercida con extrema prudencia, pues gran parte de los conflictos de Estados Unidos han sido iniciados con el pretexto de responder a atentados de falsa bandera, seguidos de desproporcionadas agresiones. Nuestras autoridades deberían examinar las hipótesis sobre diversas posibilidades de tal índole, y planificar respuestas para cada caso.

El área cultural debe ser objeto de particular atención. Reivindicamos nuestros legítimos derechos sobre un territorio, pero la información sobre los habitantes del mismo es limitada. Pocos estudios hemos realizado sobre su cultura, idiosincrasia, identidades, creencias, tradiciones, valores, motivaciones, actitudes y conductas. Los amerindios que preponderan demográficamente en la Zona en Reclamación simpatizan con Venezuela. En el mismo sentido, poco es lo que la población venezolana ha dado a conocer de sí misma a la guyanesa. No conozco estudios sobre el grado de penetración de los medios venezolanos en la Zona en Reclamación. Posiblemente hemos desarrollado programas de becas, intercambio cultural, apoyo educativo, sanitario y social y de ayuda económica con la República Cooperativa, como lo con la mayoría de nuestros vecinos: tales programas no son suficientemente difundidos ni conocidos por nuestro público, y supongo que menos por el del Esequibo. No hemos aplicado con la necesaria diligencia el llamado soft power: la táctica de crear actitudes favorables hacia un país mediante la difusión de su cultura y actos generosos y ostensibles de cooperación, fraternidad y humanidad.