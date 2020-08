ULAC ofrecerá Diplomado en Derecho Parlamentario

El rector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), Elmo Bell Smythe, informó este miércoles que la ULAC dictará un diplomado en Derecho Parlamentario.

La información la dio a conocer Bell Smythe en una entrevista xxclusiva para YVKE Mundial, donde aseguró que dicho diplomado será dictado con el fin de que la próxima Asamblea Nacional (AN) no incurra en los errores cometidos por la actual AN.

"El único fin de dictar este diplomado es que la próxima Asamblea Nacional no incurra en los errores de la actual asamblea que gracias a Dios ya está de partida, que prácticamente vivió en desacato todo el tiempo que estuvo y que legislado, dejando muy mal parado a un Poder Legislativo" dijo.

Asimismo, detalló que las clases serán dictadas a través de la plataforma tecnológica Tetra.

Igualmente, aseguró que la ULAC cuenta con expertos docentes en el tema. Además, agregó que los estudios virtuales que ofrece dicha universidad a través de la plataforma Tetra cumplen con todas las exigencias.

"Todos los participantes tendrán a su disposición las 24 horas y los 365 días del año todas las conferencias y las aulas virtuales de estudio", expresó.

Anunció además, que dentro de la ULAC se está trabajando en la creación del Centro de Estudios en Derecho Parlamentario.

"De forma tal que la próxima Asamblea Nacional tenga un lugar donde aclarar cualquier duda al respecto", dijo.

Por último, aseveró que desde la ULAC están convocando a construir el futuro del país. "En pandemia y como sea juntos todo es posible.