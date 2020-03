UEFA aplaza por el coronavirus los partidos Inter - Getafe y Sevilla - Roma

La UEFA ha anunciado esta tarde que los partidos Inter vs Getafe y Sevilla vs Roma correspondientes a los octavos de final de la Europa League no se jugarán mañana jueves y quedan aplazados sin fecha. "Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de Europa League no tendrán lugar mañana como estaba previsto", afirma el máximo organismo europeo.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ya había anunciado que el club azulón no iba a viajar a Milán, mientras que en el caso de la Roma el conjunto italiano ya había señalado que no se iba a desplazar a Sevilla.

El gran problema ahora es encontrar fechas para este partido de ida y más teniendo en cuenta que también se puede aplazar el partido de vuelta tanto en Roma como en Getafe si la situación del coronavirus no mejora en los próximos días en España e Italia, dos de los grandes focos mundiales de este virus.