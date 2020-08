Trump tacha de “matones” a manifestantes antirracistas en Washington

El presidente de EE.UU. vuelve a tachar de “matones” “anarquistas y agitadores” a los participantes en las protestas antirracistas en Washington.

“No son manifestantes. Son anarquistas, agitadores, alborotadores, saqueadores… No tiene nada que ver con George Floyd. No tienen ni idea de quién es. Si les preguntas ‘¿quién es George Floyd?’ contestarían ‘no lo sé’”, aseguró el viernes el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, durante un acto de campaña en New Hampshire (noreste).