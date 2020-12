Trump, decepcionado con la decisión judicial sobre la moción de Texas

Trump se mostró contrario a la decisión del tribunal. En su opinión, desestimó el caso "en un segundo", a pesar de haber ganado "más votos que cualquier otro presidente en la historia". "¡Las elecciones están falsificadas! ¡Seguimos luchando!"

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far - and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020