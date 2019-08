Trujillanos se unen en campaña contra agresiones de EEUU

Hombres y mujeres patriotas salieron este sábado a las diversas plazas del estado Trujillo, en la región andina del país, en protesta a la reciente arremetida del presidente norteamericano, Donald Trump, contra el pueblo venezolano, quien el pasado lunes firmó una orden ejecutiva para oficializar el embargo y bloqueo financiero que ya venía ejecutando sobre la Patria venezolana.

Este sentido, las diversas plazas Bolívar de los 20 municipios que conforma la región, fueron colmadas con el pueblo que nuevamente sale a la calle a decir al imperio norteamericano que ya basta de agresiones contra la nación, bajo la consigna "No Más Trump".

El Tricolor Nacional fue ondeado como muestra y símbolo de la dignidad de quienes están dispuestos a seguir defendiendo la paz y la soberanía, acción que acompañó la jornada de recolección de firmas que apoya el documento contra esta nueva arremetida y contra Trump, que el presidente, Nicolás Maduro, hará llegar a la Organización de Naciones Unidas (ONU), solicitando un pronunciamiento del organismo.

Gladys Pernalete, una de las trujillanas que participó en la actividad desarrollada en la plaza Bolívar del municipio Trujillo, expresó su rotundo rechazo al injerencismo que viene ejerciendo el imperio norteamericano contra la nación venezolana.

"No más injerencia, no más bloqueo, no más Trump. Déjenos en paz, respete nuestra libertad que es uno de los legados que nos dejó nuestro Simón Bolívar y Hugo Chávez", sostuvo.

Por su parte, el integrante de la dirección estatal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Edgar Barreto, resaltó la firmeza con que el pueblo venezolano ha salido en Trujillo y toda Venezuela a participar en esta jornada, resaltando el nacionalismo que prevalece en esta acción antiimperialista.

"El pueblo está en las calles nuevamente, movilizándose en las plazas Bolívar de todo el país, reclamando y rechazando esta nueva agresión del imperio", expresó.

Barreto destacó que esta acción no es solamente del pueblo chavista, sino de todos los patriotas que aman al país, a la paz y a la soberanía y que han decidido ser libres y por lo tanto no aceptan, ni aceptarán, ninguna injerencia, así como también rechazan este bloqueo criminal que el imperialista Donald Trump ha ejercido contra la Patria de Bolívar.

Barreto exhortó a quienes aman a la Patria a mantener el sentido nacionalista en alto colocando la bandera en cualquier espacio, así mismo a estampar su firma para respaldar la carta que será presentada ante la ONU.