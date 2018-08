Truco para aparecer desconectado en Whatsapp aunque estés en línea

¿Has deseado que no te vean en línea o conectado en WhatsApp para no responderle a esa persona que no deseas? Pues hay un truco para pasar desapercibido y así poder abrir tus mensajes sin que nadie se entere.

Primero, debes tener la aplicación de WhatsApp actualizada. Luego debes hacer que alguien te mande un mensaje a tu chat.

Debes ir directamente a la barra de notificaciones en donde encontrarás el ícono de “modo avión”.Presiónalo y en ese momento se desactivarán todos los programas que has usado y que no usas hasta el momento.

Asimismo se cortará el Internet y la señal Wifi. Tras hacerlo, ingresa a WhatsApp, responde a los que tengas que responder, y mira todos los mensajes que te han escrito.

Así modo aparecerás como desconectado aunque estés en linea. Es un truco bastante sencillo y de gran ayuda.

Para aparecer desconectado en WhatsApp aunque estés en línea también existe una app que puede ayudarte a lograrlo. Esta aplicación se llama Lectura Privada para WhatsApp y por el momento se puede encontrar en la tienda de descargas de Google Play Store.

Aunque es mejor que realices el paso de “modo avión” ya que no se está seguro si es que la aplicación en mención puede acceder a tus chats y almacenarlos en su base de datos.