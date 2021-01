Este viernes, tres mil 405 jóvenes ingresaron a los Centros de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) del estado Miranda, para capacitarse como futuros funcionarios de los organismos de seguridad en la entidad.

En el acto, realizado en el hangar de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, municipio Sucre, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, expresó que el principal requisito para ingresar a los organismos de seguridad es ser patriótico para defender el territorio nacional.

“Jóvenes, el que no ama a su Patria no la puede defender. Ser patriota significa amar este territorio, dar la vida por esta tierra. Debemos tener una Fuerza Armada, una Policía, un Cuerpo de Bomberos, una Protección Civil para proteger a nuestro pueblo en cantidad y capacidad. Debemos tener unos organismos de seguridad fortalecidos y con mucha moral para que tenga capacidad de volar, recorrer y navegar, sin corromperse. Muchachos, no se dejen corromper, no vienen a la policía para matraquear, sino para proteger al pueblo. A la policía y a la Fuerza Armada deben entrar los más honestos, de ahí el liderazgo”, destacó.

Recordó que antes de llegar a la Gobernación, Miranda se encontraba sumergida en la violencia y con los mayores índices de homicidios, delitos y secuestros diarios de toda Venezuela, estrategia que, a su juicio, fue usada por sectores de la oposición para desestabilizar el país.

“Habían casi 10 homicidios diarios, 700 delitos y 15 secuestros semanalmente. Cifras que se colocaban de manera general para todo el país, para hacer creer que Venezuela era la nación más insegura del mundo. Ellos apostaron a eso y que no iba afectar su corredor electoral, excepto cuando trajeron las guarimbas”, dijo.

Aseguró que para tener el control y gobernanza del territorio, se debe contar con dirigentes políticos patriotas, así como disponer de organismos de seguridad fortalecidos y con moral.

“No podemos cohabitar con los aparatos paramilitares y con bandas armadas. Hay que tener el control y gobernanza del territorio. Para eso debemos tener dirigentes políticos patriotas que no sean capaces de vender el Esequibo, que no sean capaces de vender las fronteras, que tengan el coraje cuando tengan que confrontar. Lo segundo es tener organismos de seguridad con la capacidad humana, con pie de fuerza, operativa, técnica y, sobre todo, con moral para poder dar esa batalla porque una policía y una Fuerza Armada débil no podrá cuidar el territorio”, expresó.

Ingresos

De los más de tres mil 400 estudiantes que ingresan a la UNES, dos mil 770 se formarán como policías, 223 se capacitarán en el servicio penitenciario, 303 en ciencias del fuego y seguridad contra incendios y 109 en Protección Civil y Administración de Desastre.

Es de recordar que gracias al convenio alcanzado entre el Ejecutivo regional y la UNES, se logró abrir cinco centros de formación de la mencionada casa de estudio, una en cada eje territorial, y tres centros especializados: una de técnicas navales, otra de bomberos, y una de apoyo aéreo, permitiendo formar y graduar a un total de 2 mil 559 nuevos funcionarios de seguridad ciudadana.

En el evento estuvieron presentes el rector de la UNES, Giuseppe Cacioppo; el secretario General de Gobierno de Miranda, Lenín Sosa; el secretario coordinador de Seguridad Ciudadana, José García Pinto; el director de la Policía del estado Miranda, G/D Régulo Argotte; el comandante de los Bomberos de Miranda, José Bolívar; el director de Protección Civil y Administración de Desastre, Rafael Vega; el comandante de la ZODI del estado Miranda, G/D Javier Marcano; entre otras autoridades.