El rector de la Universidad Experimental Sur del Lago (UNESUR), Edgar Martínez, resaltó la importancia que tiene la formación para mantener viva la llama de la libertad y la soberanía, así lo manifestó durante una entrevista ofrecida al programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión.

“Profesores de todo el país le han puesto un mundo para que la universidad no se detenga a pesar de las sanciones que tiene el país, los universitarios no hemos dejado de cumplir nuestra tarea, no hemos abandonado los espacios”, puntualizó el rector de la UNESUR.

Los jóvenes tienen la mesa servida, tiene una oportunidad, hoy les toca a los jóvenes estudiar, formarse, comprometerse y construir junto al gobierno, al pueblo, una República independiente y libre”, dijo Martínez.

Al ser consultado sobre el papel que debe cumplir la universidad y su rol en el apoyo a la producción, el rector de la UNESUR resaltó que gracias al accionar del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, se ha planteado una estrategia, “que es la revisión, el cambio y la renovación. Tenemos que revisar que estamos formando, cuales son nuestros contenidos y como esos contenidos se parecen a la realidad del país, como logramos que esos contenidos resuelvan la realidad el país y que no sean contenidos exclusivamente para cumplir con un formato, sino que sean contenidos que mejoren las capacidades, formativas, productivas, agro productivas, por eso el ministerio ha establecido áreas de prioridad para carreras que tengan que ver con la producción”.

La universidad no solo debe verse desde su infraestructura sino además desde la capacidad propia de formación, no podemos evaluar porque no se pintó la pared, debemos evaluarla desde lo que está haciendo por la formación, desde lo intelectual, para aportar soluciones al país”, concluyó el rector.