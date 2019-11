Tras golpe de Estado: Asedian embajadas de Venezuela y Cuba en Bolivia

Opositores al Gobierno de Evo Morales asediaron las embajadas de Venezuela y Cuba, denunciaron las misiones diplomáticas. Según Prensa Latina, la embajadora en Bolivia de la República Bolivariana, Crisbeylee González, alertó sobre ataques de la oposición radical a esa delegación diplomática.

"Estamos bien, pero se tomaron la embajada, quieren hacer una masacre con nosotros, por favor necesito que denuncien", expresó.

Por su parte, fuentes de la legación cubana denunciaron que carteles de contenido ofensivo y provocador fueron colocados en la acera de enfrente de esa misión.

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia condenó «enérgicamente» el hostigamiento de grupos opositores contra las embajadas de Cuba y Venezuela como parte de un plan antigubernamental.

Sonia Brito, titular de esa representación del órgano legislativo, deploró en un comunicado entregado a Prensa Latina esas acciones «de grupos irregulares y antidemocráticos».

Recordó la diputada que las residencias de los diplomáticos y los locales de esas misiones gozan de inviolabilidad, por lo cual la Comisión exigió el retiro inmediato de estos grupos violentos y la intervención del Ministerio Público para que sean sancionados conforme a la ley.

Este domingo, las Fuerzas Armadas de Bolivia se pronunciaron en medio de la tensión que vive el país andino y sugirieron al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, renunciar a su cargo, pronunciamiento que definió el resultado de la maniobra de golpe de Estado iniciado luego de las elecciones generales de octubre.

Las acciones contra Morales se generaron horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA), presentara su informe final sobre los comicios generales del pasado 20 de octubre, quienes recomendaron la repetición de las elecciones generales, basados en que no era posible dar certeza al cómputo definitivo sobre la base del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Dada la presiones y ataques contra la democracia y la paz en Bolivia, el presidente Evo Morales, informó este domingo la renuncia a su cargo, para la pacificación del país, ante el golpe de Estado ejecutado en su contra.

Durante su alocución, destacó que tiene la obligación de buscar la paz y siente mucho el enfrentamiento entre bolivianos. «Por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia», indicó Morales en declaraciones transmitidas por TeleSur.

También desmintió los rumores divulgados por grupos ultraderechista de una posible salida del país. «No tengo por qué escaparme, no me he robado nada, si alguien piensa que hemos robado que presente una prueba», agregó.