Táchira: Desmienten que contaminación ambiental es generada por vertedero de Ureña

San Cristóbal, 01 de abril de 2020.- El alcalde del municipio Pedro María Ureña en el Táchira, Jhon Carrillo, desmintió tajantemente que la contaminación ambiental observada en Cúcuta, Colombia, es producto de un incendio en el vertedero de la jurisdicción fronteriza venezolana.



Desde este sitio, la autoridad municipal fue enfático al señalar que no existe ningún incendio en la disposición final de los desechos sólidos, como lo han señalado desde el país vecino de manera errada.



Tras hacer un recorrido a pie a lo largo y ancho del vertedero, Carrillo constató que estos espacios no son el foco de contaminación y de la calima que se observa en la atmósfera, no solo de la frontera, sino de otras jurisdicciones, tanto de Colombia como de Venezuela.



El burgomaestre aprovechó la ocasión para extender la invitación a representantes y autoridades en materia ambiental del Departamento Norte de Santander de Colombia, para que acudan al vertedero de Ureña y verifiquen que no es el foco de contaminación que persiste en la zona.



Para concluir, Jhon Carrillo expuso que la nubosidad se trata de un fenómeno climático que se está presentando, por lo que debe hacerse un estudio para precisar los factores que lo originan.