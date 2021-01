Suspendidos parcialmente “Carnavales Puerto Cabello 2021”

Para garantizar la salud de los moradores del eje costero Carabobeño y la bioseguridad de sus visitantes, así como la de prevenir los contagios por Covid-19, el alcalde Juan Carlos Betancourt, anunció a través de la edición 154 de su programa “Al Aire” la suspensión parcial de los carnavales en el municipio; entre ello, el aplazamiento del desfile de carrozas y comparsas durante el asueto.

La primera autoridad civil del municipio, manifestó que pese a la interrupción de este tradicional evento que se realizaba en la avenida La Paz, se mantiene en pie la elección de la Reina del Carnaval 2021 de manera virtual, y el carnaval infantil de forma controlada en las ocho parroquias de la ciudad.

Por tal motivo el casting para seleccionar a las candidatas del reinado será este lunes 25 de enero, en el Teatro Municipal de la localidad.

“Ayer en reunión de alto nivel, con la junta de carnaval, sector salud, seguridad y político, hemos decidido suspender el desfile carrozas y comparsas. Si bien es cierto los carnavales es un ingreso económico importante para la ciudad, tenemos que evaluar los riesgos que pueden ser adquiridos en la realización de actividades de masa, en virtud de eso se ha limitado el carnaval, no es que no habrá carnaval, si lo habrá; pero no podrá haber actos de masa”, afirmó.

El burgomaestre, detalló que decidió en virtud de todos los planteamientos y asesoramientos desde el gobierno nacional y regional, no llevar a cabo esta actividad que se mantiene activa por más de siete horas y con una asistencia de aproximadamente 15 mil personas ubicada en toda la Av. La Paz.

“Aunque estipulando la separación entre personas y la desinfección permanente a todo ese sector, se nos hace incontrolable que una manifestación de masas de ese nivel se generen posibles contagios, y con la responsabilidad que me toca digo que este año 2021 no habrá desfile de carrozas y comparsas, hay que garantizar la salud y preservar la vida”, aseveró.

Igualmente, Betancourt señaló que estudian la posibilidad de realizar concentraciones menores en otras zonas el municipio para que las familias porteñas y los niños puedan disfrutar del sano y seguro esparcimiento.

La actividad comercial será activa

Finalmente, Betancourt anunció que para el sector comercio serán tomados en cuenta durante la celebración del carnaval, debido a que se desarrolla en semana flexibilizada, y aseguró que es importante que la actividad comercial permanezca activa.