Suspenden vacunación en la selección peruana de fútbol

El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, anunció este jueves, en rueda de prensa, la suspensión de la vacunación contra la Covid-19, programada para los jugadores y comando técnico de la selección peruana de fútbol que participará en la Copa América.

A raíz de esta situación, el ministro Ugarte precisó previamente que realizarían una reunión con el Comité de Ética del Ministerio de Salud (Minsa), para analizar el tema de la vacunación de la selección peruana, lo cual confirma un comunicado emitido por la propia cartera de salud.

"El pedido de la Federación ha sido presentado en consulta ante el Comité Consultivo de Alto Nivel, para determinar si cumple con los criterios normativos y éticos aprobados. Por lo tanto, la solicitud de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra en evaluación", agrega el texto.

El Minsa aludió en el texto a la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), quien advirtió de forma oficial que “la vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.

Medios de prensa locales reportaron durante la jornada que la delegación se iba a vacunar con dosis provistas por el Estado y no por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) saltándose todas las fases del proceso; lo que generó gran rechazo mediático por parte de usuarios en las redes sociales y periodistas especializados en el mencionado deporte.

De acuerdo con la información difundida, la vacuna que ofrece Conmebol es la china Sinovac, la cual no está autorizada en el país suramericano por lo que los técnicos de la selección decidieron llegar a una acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), para vacunar a los futbolistas y al resto del personal con la estadounidense Pfizer.