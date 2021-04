Sundde dicta medida de cierre temporal a tiendas Traki en Caracas

Por incumplir la cuarentena radical, social y voluntaria establecida para frenar la propagación de la Covid-19, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), aplicó la medida preventiva de cierre temporal a la cadena por departamento Traki, ubicada en el Centro Comercial El Recreo en el Distrito Capital, de Caracas.

Dicho establecimiento comercial fue hallado de manera in fraganti expendiendo productos no esenciales como: Ropa, calzados, artículos para el hogar, entre otros rubros no autorizados debido al estado de emergencia sanitaria el cual enfrenta el país por la pandemia, así como también, se encontraban incumpliendo normas de bioseguridad.

Del mismo modo, los servidores públicos de la Sundde detectaron incumplimiento de la Tasa Oficial Cambiaria, establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) para las transacciones comerciales en moneda extranjera para aquellas personas que desearan hacer uso de ese método de pago.

Por su parte, la ministra del Poder Popular de Comercio Nacional y superintendente, Eneida Laya, recordó que solo están autorizados a laborar los establecimientos dedicados al expendio de alimentos y medicinas, entre otros servicios priorizados durante la cuarentena radical.

Cabe destacar que, esta tienda por departamento fue fiscalizada el pasado mes de marzo donde se detectó la misma infracción, por lo cual fue exhortada a no comercializar productos que no fuesen alimentos, haciendo caso omiso, por consiguiente, se les aplicó la medida antes mencionada en garantía de la salud de las usuarias y los usuarios.

Así lo destaca el día de hoy un boletín de Prensa del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional .