Suman 16 casos de COVID-19 en menores de edad en el estado

En el Táchira, las cifras de contagio de coronavirus siguen en ascenso y ya no solo se trata de adultos mayores, sino que la enfermedad ya está atacando a menores de edad.



Así lo manifestó la autoridad única de salud en la entidad andina, doctora Amelia Fressel, quien señaló que hasta la fecha, existen 16 menores de edad contagiados con el virus.



Indicó que esto genera preocupación, debido a que la COVID-19 ya convive entre la población tachirense, por lo que se hace necesaria una mayor participación de la ciudadanía, en el sentido de acatar las normas.



Reiteró que es indispensable que las personas hagan uso correcto del tapabocas, que se laven de manera frecuente sus manos con agua y jabón, que eviten salir a la calle y en caso de hacerlo, no generar tumultos o aglomeraciones.



También instó a los comerciantes a no abrir sus negocios esta semana, por cuanto es de radicalización y solo deberán estar abiertos los locales incluidos en los sectores priorizados.

Para la fecha en el estado se reportan 3 mil 127 personas infectadas. Casos comunitarios 1.463 e importados 1664. Se han recuperado 1.834 pacientes y se registran 52 muertes por el virus. El municipio capital sigue siendo el de mayor número de casos 577 contagiados y 20 fallecidos contabilizan en San Crsitóbal.