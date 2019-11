Sudáfrica se proclama campeona mundial de rugby

La selección de Sudáfrica de rugby derrotó este sábado a su similar de Inglaterra por un marcador de 32-12 para consagrarse campeona del mundo por tercera vez en su historia, tras una buena actuación de su defensa que desconcertó a la escuadra británica.

Los británicos aparecían como favoritos después de haber superado a Nueva Zelanda en las semifinales, pero en el último escalón de Yokohama se encontraron con unos Srpingbocks que no les dejaron pensar en ningún momento.

El seleccionador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, aseguró este sábado luego de ganar el Mundial de rugby tras imponerse 32-12 a Inglaterra en la final en Yokohama, cerca de Tokio, que la "presión es no tener trabajo", no jugar al rugby.

"Hablamos de lo que es la presión", dijo el técnico sobre la conversación que mantuvo con sus jugadores. "En Sudáfrica, presión es no tener trabajo, presión es que uno de tus familiares cercanos sea asesinado", dijo.

"Hay muchos problemas en Sudáfrica que son una presión real. El rugby no debería ser algo que genera presión, el rugby debe ser algo que da esperanza", añadió.

El entrenador de Inglaterra, Eddie Jones, ha señalado, a los micrófonos de la organización, que Sudáfrica ha sido la justa ganadora.

South Africa is world champion!

Congratulations South Africa

Well done #SiyaKolisi #StrongerTogether @Springboks Venezuela celebrates you

Amazing atmosphere across Mzansi #Springboks #RWCFinal #RugbyWorldCup pic.twitter.com/IOfmMEcULA

— Embassy of Venezuela in South Africa (@EmbaVESudafrica) 2 de noviembre de 2019