El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este martes con Steven Seagal, Representante Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, como parte de la diplomacia Bolivariana de Paz promovida por el Gobierno Bolivariano.

En el encuentro, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores en Caracas, Seagal obsequió al Jefe de Estado una espada samurái como símbolo de liderazgo y un reconocimiento al Dignatario en el marco de las relaciones de amistad y cooperación existentes entre Rusia y Venezuela.

Seagal cuenta con una valiosa experiencia en tender puentes a fin de estrechar los vínculos culturales entre su país natal, Estados Unidos de Norteamérica, y Rusia. En 2016 recibió la nacionalidad rusa y fue designado en 2018 como enviado especial de la Cancillería rusa para ampliar las relaciones culturales entre la nación euroasiática y EE.UU.

Su carrera como músico le abrió las puertas para crecer como guitarrista de la banda de música blues Steven Seagal and the Thunderbox Seagal, y es que, desde muy pequeño, con apenas doce años, comenzó a tocar este instrumento.

Algunos de sus trabajos fueron: Con primer álbum, Songs from The Crystal Cave, en 2004. En 2006, publicó otro disco, Mojo Priest; y en su cinta Fire Down Below de 1997, aparece en una escena tocando la guitarra acompañando a un grupo local de country.

En el campo cinematográfico, el personaje que lo lanzó a la fama fue “Nico”, un policía ex-agente de la CIA que luchaba contra una extensa red de narcotraficantes con influencias en la autoridad.

La película llamada «Por Encima de la Ley» (1988) fue aclamada por la crítica al igual que el personaje de Seagal. No obstante, la cinta más taquillera fue “Alerta Máxima” (1993).

Hizo carrera como policía, tras estudiar en la academia del estado de California donde se graduó precisamente como policía, y obtuvo el certificado que lo acredita como funcionario. También ha trabajado como Jefe Adjunto de la División de Voluntarios de la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish en la localidad de Luisiana.

Con apoyo de Prensa Presidencial