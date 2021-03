El Ministerio de Salud de Brasil informó este martes que seis estados del país se encuentran en una situación crítica por falta de oxígeno en los hospitales.

Según el comunicado de la cartera, recogido por G1, estos estados son Acre, Rondonia, Mato Grosso, Amapá, Ceará y Rio Grande do Norte. Mientras que Pará, Bahía, Minas Gerais, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul están en un situación no tan grave, pero en observación.