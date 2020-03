Secretario general de la ONU hace un llamado a la calma ante propagación del coronavirus

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó a la calma y a la prudencia, frente a la propagación del coronavirus Covid-19 que suma 142.320 contagios y 5.388 fallecidos en 129 países.

"Es el momento de ser prudentes, no de entrar en pánico. De la ciencia, no del estigma. De los hechos, no del miedo. Aunque se ha clasificado como pandemia, podemos controlar esta situación. Podemos retrasar la transmisión, prevenir la infección y salvar vidas. Pero hacerlo requerirá medidas inéditas de índole personal, nacional e internacional", señaló Guterres, reseñado por el portal ONU Noticias.

Es por ello, que exhortó a la comunidad internacional a "prepararse, acelerar e intensificar las medidas", por lo que propuso aplicar estrategias de contención eficaces; activar y mejorar los sistemas de respuesta de emergencia; aumentar drásticamente la capacidad para realizar pruebas y atender a pacientes; preparar a los hospitales; y desarrollar tratamientos médicos vitales.

Del mismo modo, Guterres destacó la posibilidad de que la crisis conduzca a una recesión mundial ante las alteraciones de los mercados financieros y la interrupción de las cadenas mundial de suministros.

"La inversión y la demanda de los consumidores se han hundido, y ello acarrea un riesgo real y creciente de recesión mundial. Los economistas de las Naciones Unidas estiman que el virus podría costar a la economía mundial 1 billón de dólares como mínimo este año, tal vez mucho más", destacó.

Ante esta difícil coyuntura, apeló a la unidad entre naciones ya que "ningún país puede enfrentar solo esta situación".

"Más que nunca, los Gobiernos deben cooperar para revitalizar las economías, aumentar la inversión pública, impulsar el comercio y garantizar la prestación de un apoyo específico a las personas y las comunidades más afectadas por la enfermedad o más vulnerables a los efectos económicos negativos, incluidas las mujeres, que a menudo soportan una carga desproporcionada del trabajo de cuidados", agregó.