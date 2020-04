Sancionadas 10 empresas mayoristas en Táchira

San Cristóbal, 29 de abril de 2020.- Un total de 10 empresas dedicadas a la venta al mayor de alimentos en el estado Táchira, fueron sancionadas luego que se detectara un sobreprecio en el costo de los productos.



Así lo informó el Protector de la entidad andina, Freddy Bernal, quien apuntó que el Gobierno Bolivariano no permitirá que sea atacado el bolsillo de la población por parte de empresarios inescrupulosos.



En tal sentido, refirió la conformación de un equipo multidisciplinario, con la participación de diferentes instituciones del Ejecutivo, el cual velará por el cumplimiento de las normas.



Dijo que esta comisión inició una serie de operativos en los municipios San Cristóbal, Cárdenas, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Junín y Torbes, para enfrentar a los especuladores.



Indicó el vocero que serán muy severos en estas tareas fiscalizadoras, debido a que la especulación no ha sido exclusiva de los mayoristas, por cuanto algunos supermercados y bodegas, también atentan contra el pueblo, mediante el incremento excesivo de los precios de los alimentos.



Bernal afirmó que en otros locales no habrá sanciones, sino que será coordinada una venta controlada al precio regulado, en beneficio del pueblo tachirense.



Para concluir, manifestó Bernal que no habrá cierre de empresas ni de puntos de venta de alimentos, para no impactar aun más a la economía nacional, en este momento de la pandemia de coronavirus.