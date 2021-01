Roger Gutiérrez: Aún no creo que soy el campeón de la AMB

El boxeador venezolano Roger "Kid" Gutiérrez, quien conquistó el título mundial de Súper Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), manifestó este viernes que tras tres derrotas consecutivas en Estados Unidos (EEUU), aún no puede creer que logró conquistar el título de campeón mundial.

"Al principio no me lo creía, porque no todo boxeador llega ni siquiera a pelear por un título mundial. Yo venía de tres derrotas en EEUU y muchos me decían que mi carrera están por finalizar, tenía muchos problemas personales, pero a pesar de las dificultades uno debe seguir adelante", dijo en una entrevista para Venezolana de Televisión.

Roger Gutiérrez fue condecorado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con la Orden Francisco de Miranda, en su primera clase.

Ante este premio, el Kid señaló que se siente muy orgulloso de haber recibido esa distinción de la mano del Jefe de Estado y manifestó: "Esto me motiva a seguir dejando a Venezuela en alto".

El pugilista señaló que su mayor motivación a ser el Campeón Mundial de boxeo fue su madre, quien luchó durante dos años contra el cáncer.

"Mi madre fallece un mes antes de la pelea, tuve que decidir entre dejar mi pelea o seguir con mi sueño, seguir con lo que ella quería. Ella me dió una gran fuerza, le prometí eso a mi madre y me siento muy orgulloso porque le cumplí lo que le prometí", sostuvo el Kid.

El boxeador también afirmó que obtuvo el apoyo de sus hermanos y hasta del presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, "quien me apoyó demasiado", significó.

Gutiérrez derrotó por decisión unánime al nicaragüense René Alvarado,el pasado 2 de enero, de la mano de su mánager, Rafael Morón, con quién logró consolidar una esquina sólida.

En 2017, Gutiérrez ya se había enfrentado contra Alvarado, ante el que había perdido, por lo que señaló que esa derrota le sirvió mucho para saber que la estrategia era evitar ser un blanco fijo.

"Sacamos esa pelea con estrategia porque es un gran peleador", expresó el pugilista.

Gutiérrez estuvo acompañado en la entrevista por el ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, quien destacó que el despacho a su cargo ha asumido la política de masificación deportiva como prioridad.

"El deporte nos permite mostrar lo que somos los venezolanos, una gente de bien que nos convoca a todos a levantar la bandera Tricolor con sus estrellas", resaltó Maldonado, quien honró a Gutiérrez como un gran ejemplo para la juventud.