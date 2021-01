Roger “The Kid” Gutiérrez recibió el Botón Samán de Naguanagua

El alcalde, Gustavo Gutiérrez, otorgó este domingo al recientemente coronado campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Roger “The Kid” Gutiérrez, la Orden Botón Samán de Naguanagua, reconocimiento que se confiere en este municipio a aquellos ciudadanos que con sus logros y méritos contribuyen a enaltecer los valores nacionales.

El acto protocolar se llevó a cabo en las canchas múltiples del Complejo Deportivo y Cultural Don Bosco, y además contó con la asistencia del presidente de Fundadeporte, Darwin Sánchez, y el diputado, Alexis Ortilez, entre otras personalidades.

La vida y el boxeo

“Estoy agradecido con el alcalde, Gustavo Gutiérrez, por este reconocimiento, por su apoyo constante, y por el recibimiento que me dio la gente. Es para mí un orgullo. De Naguanagua conozco poco, pero lo que he visto me pareció hermoso. El alcalde ha hecho un excelente trabajo aquí”, comentó el nuevo monarca del boxeo mundial.

“The Kid” Gutiérrez, también exhortó a la juventud venezolana, y a la naguanagüense en particular, a trabajar siempre con empeño, disciplina y educación, para hacer realidad los sueños.

“Seguro se presentarán dificultades, caídas, pero la vida es como el boxeo. No es más fuerte el que gana sino el que se levanta y sigue peleando. Así hay que hacer en este deporte y en la vida. Vamos pa´lante, con la juventud”, remarcó el púgil de 25 años, nacido en el estado Zulia.

Ejemplo para la juventud

El alcalde, Gustavo Gutiérrez, tampoco ocultó su satisfacción por poder reconocer la ardua labor del campeón mundial de boxeo, a quien calificó como un “profesional, ejemplo de juventud”, que luego de sortear una serie de dificultades personales y de logística, levantó la bandera de Venezuela en el extranjero y trajo el titulo para el país.

“No podíamos pasar esta oportunidad de reconocer a este campeón. Es un gran honor, un privilegio conceder el Botón Samán de Naguanagua a este ejemplo de juventud. Tenemos que seguir apoyando a estos jóvenes que tienen disciplina y constancia, y están determinados a ser ejemplo mundial. El Kid nos ha enseñado hoy que si uno se cae tiene que levantarse”, afirmó el mandatario.

Roger “The Kid” Gutiérrez ha cumplido con una excelente trayectoria y a través del deporte, ha logrado difundir valores trascendentales, enalteciendo así el tricolor nacional. El Zuliano derrotó por decisión unánime a principios de enero, en Texas Estados Unidos, al nicaragüense, René Alvarado, para coronarse monarca del peso superpluma de la AMB.