Robeilys Peinado rozó el podio

Limar Perú, 08 de agosto 2019.- La joven saltadora de pértiga, la caraqueña, Robeilys Peinado, no pudo alcanzar un lugar en el podio en la final de esta modalidad en la continuación del atletismo de esta fiesta continental, que se cumple en el estadio de la Videna en el sector San Luis en Lima. Peinado terminó en la quinta casilla con una marca de 4.55 metros, misma marca del 4to y la medalla de bronce, pero por intentos, la criolla se tuvo que conformar con un meritorio 5to lugar.

El oro correspondió a la cubana, Yarisley Silva con un mejor brinco de 4.75, su mejor del año, escoltada por la estadounidense, Katryn Nageotte con 4.70 y la canadiense, Alisha Newman con 4.55 quien completó el podio de la prueba. Luego del tercer lugar en la pizarra en la pértiga, Alisha Newman fue cuarta con los mismos 4.55 al igual que la estadounidense, Olivia Gruber y la venezolana, Peinado con las misma marca de 4.55.

La progresión de los brincos de Robeilys fue el siguiente: en 4.35 metros, foul en el primer intento, luego los ejecutó en la segunda tentativa, en 4.45, mismo rendimiento, foul y acertado, al igual que en 4.55, mientras que cuando la varilla se puso en 4.65, erró en sus tres intentos.

La pertiguista criolla nos indicó que estuvo muy ansiosa: “De verdad que hice mis intentos muy acelerados, no sé qué me pasaba, tenía que cambiar a cada rato mis garrochas, no me calme y los saltos no me salían, pero estoy contenta con mi rendimiento”. En la otra final de la tarde para Venezuela, Génesis Romero fue octava con un crono de 13.44 segundos. Este viernes 9 de agosto, Yulimar Rojas irá por el oro en la final de triple salto.FIN. Prensa IND