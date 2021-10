Rinden honores póstumos a David Nieves desde la Asamblea Nacional

Este martes la Asamblea Nacional (AN) rinde honores póstumos al luchador revolucionario David Nieves, quien falleció el lunes a los 81 años de edad. Poco antes del medio día sus restos mortales fueron recibidos en el Palacio Federal Legislativo en donde fue dispuesto el Hemiciclo Protocolar como capilla ardiente para la despedida de familiares y amigos.

La misa estuvo a cargo del padre Numa Molina, quien resaltó que Nieves entendió la espiritualidad como una fuerza de amor que no calla ante la injusticia. Habló de su amistad con el dirigente de izquierda resaltando que construyó la paz sin quedarse en paz, siempre en camino, siempre en la lucha. Lamentó que ambos se prometieron una conversación que ahora quedará pendiente para la eternidad.

Seguidamente iniciaron las guardias de honor ante el féretro del líder. Iniciaron el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez Gómez; la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez; los ministros del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, para la Juventud, Mervin Maldonado; para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, para la Comunicación e Información, Alfredo Ñañez; y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.

Posteriormente el diputado Jesús Martínez ofreció palabras de despedida a su amigo y compañero de luchas. Dijo estar convencido de que el destino quiso que la partida de Nieves fuera en tal momento. “Hoy David se está graduando de revolucionario. Mantuvo su conducta hasta el final y ahora más que nunca no podrá traicionar a ningún camarada ni a la revolución. Se está graduando summa cum laude porque salió victorioso en todas las luchas, sobre todo en la batalla de ideas y de la conciencia de la realidad, de que somos seres humanos y no una mercancía”, puntualizó.

Habló de la cruenta tortura que sufrió su compañero y agregó que, aunque no se lo desea a nadie, esa es la mejor escuela para encontrarse con la conciencia y la realidad. “La corriente, el agua y solo pan para comer no doblegaron a Nieves. Su lealtad y solidaridad fueron sus principios esenciales, más que valores”. Recordó también a Jorge Antonio Rodríguez, quien fue torturado ferozmente para que entregara a David Nieves y al resto de sus camaradas.

“Siento una emoción extraordinaria porque contra él no pudo el imperialismo ni los enemigos de la revolución”, indicó el diputado Martínez. Aseveró que Nieves no fue un jefe con oficinas aisladas del pueblo. Fue un jefe con dignidad. El parlamentario se dirigió a los jóvenes revolucionarios exhortándolos a no aceptar que son una mercancía. “David ten la certeza de que como pueblo seguiremos resistiendo”, culminó.

Jamás pudieron con su sonrisa

Por su parte, el presidente de la AN destacó el humor permanente de David Nieves, así como su fuerza inclaudicable. Subrayó que fue uno de los revolucionarios más torturados por la dictadura que se estableció en el país por 40 años. “Ese expediente salvaje que se instauró, torturó y asesinó, por miles, también se ensañó contra David. A pesar de ello jamás pudieron con su sonrisa, humor, valentía y profundas convicciones”, señaló.

Lo recordó contando episodios de la tortura como una anécdota más. “Narraba que en esos momentos, cuando podía, se burlaba de sus torturadores. Cuando no podía les mentaba la madre. Ante su presencia se instalaba la risa”, precisó el presidente del Legislativo mientras explicaba que Nieves era un hombre humilde y un escritor avezado de La Tortura y el Crimen Político. También recordó las tardes en Caricuao con Nieves, cuando sus padres Jorge Antonio y David Nieves Banchs eran perseguidos. “No parecía que estaban en eso. Siempre el chiste y la anécdota a flor de piel”, apuntó.

Dijo que solo una vez lo vio llorar y fue en 1976, cuando los esbirros acababan de asesinar a Jorge Antonio, su padre. Contó que Nieves había sido brutalmente torturado en Tacoa, Catia La Mar, en donde lo mantuvieron 10 días desaparecido. El diputado culminó dirigiéndose al dirigente inmortalizado. “Vengo a darte las gracias David y a decirte que me llevo tu sonrisa eterna en el corazón”, finalizó.